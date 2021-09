Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové

KDY: 25. a 26. září 2021

KDE: kulturní dům v Machové

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Machová - ve spolupráci s Územním sdružením ČZS okresu Zlín uspořádají ve dnech 25. a 26. září 2021 Okresní výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě v Machové. "Budeme potěšeni, když se i okolní organizace pochlubí svými vzorky letošní úrody a výstavy se tak aktivně zúčastní. Máme zájem ukázat na této akci co nejširší odrůdovou skladbu ovoce a zeleniny. Chtěli bychom vystavit nejen nové perspektivní rezistentní odrůdy, ale i starší tradiční odrůdy pěstovaného ovoce. Vítáme každý vzorek, za každý budeme vděčni. Příspěvky a soutěžní vzorky v počtu 3 - 4 ks od každé odrůdy můžete přinést ve čtvrtek 23. září od 15 do 19 hodin nebo v pátek 24. září v době od 13 do 20 hodin. Věříme, že se dispoziční stoly zaplní a vystavené exponáty potěší každého návštěvníka," lákají pořadatelé.

Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové, rok 2019.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

Velká výstava modelů aut ve Zlíně

KDY: od 9. září 2021 do 30. ledna 2022

KDE: Filmový uzel Zlín

ZA KOLIK: vstupné: 150 Kč, senioři 120 Kč, děti, studenti 100 Kč



Výstava téměř dvou set modelů aut v měřítku 1/18, fenomén sběratelství a mnoho zajímavostí ze světa automobilů. Některé osobní automobily dokáží jet rychlostí přes 400 km/h, některé stojí svého majitele více než miliardu korun a některých bylo vyrobeno přes 21 milionů kusů. Nejen tyhle skvosty, ale i další modely aut si můžete prohlédnout na nově otevřené výstavě ve Filmovém Uzlu Zlín.

Velká výstava modelů aut.Zdroj: Deník/repro

Noc vědců ve Zlíně

KDY: 24. září od 16 do 22 hodin

KDE: Fakulta technologická ve Zlíně či Uherském Hradiště, zlínský zámek

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Za dveřmi Laboratorního centra Fakulty technologické si budete moct vyzkoušet nejrůznější pokusy, virtuální realitu, zahrát si hry, podívat se na snímky z dílny Audiovizuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací nebo si procvičit svou angličtinu s Fakultou humanitních studií. Ani letos nebude chybět přednáškový maraton Science Café, ve kterém vědci z Univerzity T. Bati přiblíží svět mikrobů, chemie či piva.

Centrum polymerních systémů bude mít v 16.00, 17.00 a 18.00 hodin komentované prohlídky a připravený program pro ty, kteří budou chtít nahlédnout do prostor budovy. Ta bývá obvykle veřejnosti nepřístupná. Nyní ale budou moci zájemci nahlédnout jak do laboratoří, tak do technologické haly. Budou připraveny například ukázky rozpadu biodegradabilních polymerů, simulace oděru běhounu pneumatiky provozované v těžkém terénu na pryžovém zkušebním tělese nebo výroba nanovláken pro roušky a jejich testování. Své dveře také otevře Hvězdárna Zlín, která od 18 do 22 hodin nabídne přednášky o čase v astronomii.

Zlínský zámek uvítá hry od Fakulty managementu a ekonomiky, zlínské Eurocentrum bude mít připravené kvízy a soutěže o skvělé ceny a v neposlední řadě také otrokovické Experimentárium předvede zapálené mladé vědce v akci. Ve velkém sále zazní pásmo krátkých přednášek 10 minut o vědě. A nakonec také bude otevřena umělecká laboratoř v podobě výstavy DIPLOMKY absolventů Fakulty multimediálních komunikací.

Mimo Zlín bude mít program připravený také Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Od 16.00 do 20.00 hodin budou připraveny chemické pokusy, virtuální realita, planetárium, letecký trenažer, ukázka policie a hasičů a samozřejmě spousta zábavných her a soutěží, do kterých se mohou návštěvníci zapojit.

V souladu s platnými nařízeními bude muset každý návštěvník předložit doklad o bezinfekčnosti. Ať už se bude jednat o certifikát o ukončeném očkování, podstoupený test v certifikovaném zařízení, prodělání nemoci, nebo případně podstoupení samotestu přímo na místě. Ve vnitřních prostorách bude nutný respirátor či rouška a dodržovány rozestupy.

Ačkoli prezenční forma Noci vědců proběhne v plné parádě, některé části loňského online programu se osvědčily. Proto si i letos můžete vychutnat kousek vědy z pohodlí domova. Jednou z nich je online hra „Nevím, dál", díky které si otestujete své mozkové závity a znalost pojmů z některých oborů, které se na univerzitě učí. Zahrát si ji lze nejen na Noci vědců, ale také kdykoli v pohodlí svého domova na adrese www.nevimdal.cz. Druhou položkou v online programu jsou podcasty. Ve třech epizodách „nocovědní" série procházejí tématy kryptoměny, nekonečné trvanlivosti potravin a univerzálnosti obuvi. Poslechnout si je můžete na svých oblíbených streamovacích platformách na kanále Noci vědců.

Noc vědců v roce 2019.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

Den Zlínského kraje

KDY: 25. září od 9 do 22 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Pestrý program pro celou rodinu, plný zábavy i poučení, nabídne DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE, který se uskuteční v sobotu 25. září 2021 u 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a v přilehlém okolí. Nebude chybět ochutnávka a prodej nejlepších regionálních potravin a další stánky regionálních výrobců, řada hudebních vystoupení, hry, soutěže a atrakce pro děti. Celodenní oslavy vyvrcholí koncertem kapely Reflexy.

Nebudou chybět také tradiční projížďky koňmi v kočáře, ukázky integrovaného záchranného systému, projížďky pojízdnou Baťovou kanceláří, pozorování Slunce a okolí z terasy 21. budovy a mnoho dalšího. Poprvé se zde ve větším rozsahu představí i AČR. Těšit se můžete na ukázku ručních zbraní a výstroje, obrněná vozidla DINGO, IVECO a další vojenskou techniku.

KROMĚŘÍŽSKO

FLORIA PODZIM - BONSAJ 2021

KDY: pátek 24. až neděle 26. září 2021, každý den od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč, děti do 150 cm zdarma, důchodci nad 65 let 80 Kč, držitelé ZTP 80 Kč, držitelé ZTP/P zdarma, členové ČZS 80 Kč

Užijte si celostátní prodejní výstavu pro všechny zahradníky a zahrádkáře - výstavu Floria v Kroměříži. Jedná se o největší zahradnickou výstavu v České republice. Součástí bude i Národní výstava bonsají a suiseki České bonsajové asociace 2021. Čekají vás také přednášky a ukázky odborníků na tvarování bonsají, ukázky tvorby ikebany. Na akci nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu. A chybět nebude ani kulturní program. Vystoupí Vojta Nedvěd se vzpomínkovým programem na Františka Nedvěda či dechová hudba Boršičanka. Součástí je také výstava kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin. Aby toho nebylo málo, na akci pořídíte okrasné cibuloviny, ovocné stromy, bonsaje nebo chryzantémy.

FLORIA PODZIM - BONSAJ.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Janek Ledecký v Bystřici pod Hostýnem

KDY: 25. září od 18 hodin

KDE: náměstí v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Město Bystřice pod Hostýnem zve na koncert Janka Ledeckého. Koncert se uskuteční v sobotu 25. září 2021 v 18 hodin na náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Vstupné zdarma. Janek Ledecký, český zpěvák, kytarista a skladatel se objevuje na hudební scéně už od roku 1987 a mezi jeho největší hity patří například písně Na ptáky jsme krátký, Proklínám, Všechno bude fajn,… Je nejznámější hudební hvězdou u nás, držitel Zlaté desky, ceny Anděl a frontman rockové skupiny Žentour.

Janek Ledecký.Zdroj: Deník/archiv

Kino Klub sušil: Sebevražedný oddíl

KDY: 25. září od 19 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zvou na promítání filmu Sebevražedný oddíl, které proběhne v sobotu 25. září 2021 v 19 hodin. Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures Sebevražedný oddíl, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět.

Podzimní elegance na výstavě ovoce, zeleniny a květin

KDY: sobota 25. září od 14 do 19 hodin, neděle 26. září od 10 do 18 hodin

KDE: Kulturní dům Míškovice



Nenechte si ujít podzimní eleganci na výstavě ovoce, zeleniny a květin, která se koná v Míškovicích. Součástí je i prodej květin a dárkového zboží. Na programu je také dětská dílnička, ochutnávka ovocných koláčů, domácí kuchyně či burčák. Chybět nebude ani soutěž o nejlepší jablko Míškovic.

Svatováclavské hody v Hulíně

KDY: 28. září od 9 hodin

KDE: Hulín

ZA KOLIK: zdarma

Srdečně vás zveme na tradiční Svatováclavské hody, které se po loňském zrušení těší na vaši návštěvu. Dopolední program začíná od 9 hodin hodovou mší svatou v kostele sv. Václava a pokračuje průvodem na náměstí v Hulíně, kde starosta města zahájí hody. Těšit se můžete na vystoupení hulínských Hanáků, mažoretek, DH Hulíňánů a zároveň se můžete zúčastnit filmového kvízu, zhlédnout variete loutek na střeše maringotky nebo navštívit retro výstavu v Galerii IC Hulín.

Na odpolední program přijali pozvání známá zpěvačka Dasha se skupinou Pajky Pajk Martina Kumžáka, kteří vystoupí od 14.10 hodin v Letním kině Hulín. Následovat bude vystoupení českého imitátora a baviče Petra Jablonského a od 16.30 hodin bude pódium patřit Patriku Možíšovi a jeho hostům s pořadem PANE HAPKO, DĚKUJI.

Předhodový pohodový koncert v Hulíně

KDY: 27. září od 17 hodin

KDE: náměstí Míru v Hulíně

ZA KOLIK: zdarma

Srdečně vás zveme na pohodový předhodový koncert zlínské skupiny ZÁŘÍ, který se uskuteční 27. září od 17 hodin na náměstí v Hulíně. Skupina ZÁŘÍ je zlínská alternativně pop-rocková kapela, která hraje kytarovou muziku s českými texty. Určitě je se na co těšit

UHERSKOHRADIŠŤSTKO

Koncert kapely VLTAVA

KDY: 24. září od 20 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti

Desky jako Mládí i tak velkou lásku bere s humorem, Šťastnej jako trám, Když bozi zestárnou nebo Marx, Engels, Beatles patří se svou originální poetikou, hravostí, vytříbeným muzikantstvím a ujetým humorem do zlatého fondu české scény. Vltava je na scéně už přes třicet let a zůstává unikátem. Nenechte si ujít koncert kapely.

Loučení s plyšáky

KDY: 24. září 2021 od 18 do 22 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné dle platného ceníku



Všechno jednou končí a ve Slováckém muzeu se v neděli 26. září rozloučí s dětskou výstavou Tajný život medvídků. "Přijďte se rozloučit a pomyslně doprovodit na vlak naše plyšáčky i vy. Večerní akce LOUČENÍ S PLYŠÁKY se uskuteční v pátek 24. září od 18 do 22 hodin. Kromě výtvarných dílniček budeme opět číst na dobrou noc medvědí pohádky v 18 a 20 hodin. Vstupné dle platného ceníku," lákají pořadatelé.

Za medvídky do Slováckého muzea.Zdroj: Olga Švecová

Slovácký festival chutí a vůní

KDY: 25. září od 10 do 16 hodin

KDE: Park Rochus v Mařaticích (Uherské Hradiště)

Všichni příznivci slovácké kuchyně, dobrého jídla, pití a zábavy se v sobotu 25. září 2021 vydají do Skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Uskuteční se zde 7. ročník Slováckého festivalu chutí a vůní. Tematickými surovinami letošního ročníku jsou ořechy a med, jejich zpracování do sladkých, slaných i tekutých dobrot. Vše ale nebude zaměřeno pouze na ně, na své si přijdou i milovníci dalších slaných i sladkých jídel, vína od místních vinařů a čepovat se bude pivo ze dvou slováckých pivovarů.

Rybářovy žně

KDY: 28. září od 9 do 17 hodin

KDE: Živá voda - Sladkovodní a botanická expozice v Modré u Velehradu



V úterý 28. září se v areálu Živá voda Modrá konají Rybářovy žně - připraveno je potápěčské vystoupení, hry pro děti i prodej rybích specialit.

Rybářovy žně 2020.Zdroj: Zdeněk Skalička

VALAŠSKO

Úžasných pět let na Marsu aneb Přednáška na hvězdárně

KDY: pátek 24. září od 20 hodin

KDE: letní kino na hvězdárně, případně přednáškový sál hvězdárny, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 40, rodinné 100 korun

Pokud jste fanoušky vesmíru a zajímají vás novinky z astronomie a kosmonautiky, pak si rozhodně nenechte ujít unikátní přednášku vsetínského rodáka, zaměstnance České kosmické kanceláře a zároveň i českého zástupce v Evropské kosmické agentuře, Michala Václavíka.

Ten přijede v pátek 24. září na Vsetín a v letním kině na hvězdárně popovídá o novinkách výzkumu Marsu a účastníkům přiblíží formou zajímavého povídání a projekcí nejnovější výstupy průzkumu „rudé planety“.„Ten je nyní prioritou řady kosmických agentur. Rozšířila se skupina automatických a robotických strojů, kteří planetu zkoumají z oběžné dráhy, povrchu a nově i při krátkých letech v marsovské atmosféře. Unikátní přístupy a moderní vědecké přístroje posunuly naše poznání Marsu ohromně dopředu a začaly také novou kapitolu spojenou s hledáním vhodných podmínek pro život,“ uvedl vedoucí Hvězdárny Vsetín Petr Stolařík. V případě špatného počasí se akce uskuteční v přednáškovém sále hvězdárny.

Známý popularizátor kosmonautiky, astronom a vysokoškolský pedagog v jedné osobě Michal VáclavíkZdroj: czechspace.cz, se souhlasem Muzea regionu Valašsko

Lampionový průvod: Podzimní putování s broučky

KDY: pátek 24. září od 18.30

KDE: sraz u Hudebního altánu, Dřevěné městečko, Rožnov pod Radhoštěm



Ještě nemáte plány na páteční podvečer? Vezměte děti a užijte si spolu s nimi kouzelnou atmosféru lampionového průvodu. Projděte společně symbolickou cestu Karafiátových Broučků z knihovny. Sraz u hudebního altánu v parku v 18.30. Po příchodu do Dřevěneho ěstečka následuje bohatý program, ze kterého si určitě vyberete.



Program v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě:

Komorní amfiteátr - HISTERKY: Světelná show (Nenechte si ujít oblíbenou světelnou show plnou tance a krásných efektů.)



Palouk Dřevěného městečka - DIVADLO ENTENTÝKY: Myška Klárka, veverka Terka a drak Karlík (Veselé dobrodružství Klárky a Terky. Tentokrát s drakem, kterého bolí zub.)



Palouk Dřevěného městečka - Cimbálová muzika: Ondřejníček



Palouk Dřevěného městečka - OČKA VE TMĚ (Stezka pro odvážné. Připravila Montessori školka Na vlně.)

Noc vědců v Beskydech

KDY: pátek 24. září od 16 hodin

KDE: hotel Charbulák, Staré Hamry

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít další v pořadí jubilejní desátý ročník tradiční Noci vědců v Beskydech. Ten se tradičně uskuteční na hotelu Charbulak. Připraven bude přednáškový program v sálu hotelu. Přes den bude možnost pozorování Slunce dalekohledem. Po setmění pak budete moct pozorovat noční oblohu.

Program:

16.00 - 16.45 Čas slunečních hodin. Přednáška Jaromíra Ciesly

17.00 - 18.00 Jak starý musí být vesmír, aby v něm mohl vzniknout život? Přednáší Ivo Míček

18.15 - 19.15 Beskydy v Antropocénu. Dochází nám čas? Přednáší Petr Wolf, pracovník správy CHKO Beskydy

Více informací získáte na webu nocvedcu.cz/misto/616-beskydska-oblast-tmave-oblohy

Noc vědců. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Denisa Krejčí

Svatováclavská vyjížďka

KDY: úterý 28. září od 11 hodin

KDE: zámek Lešná u Valašského Meziříčí



Nemáte ještě plány na úterní sváteční den? Pak dorazte na zímek Lešná u Valašského Meziříčí, kde se bude tradičně konat Svatováclavská vyjížďka. Přijďte si prohlédnout nablýskané historické vozy Klubu historických vozidel Nový Jičín. Budete mít možnost obdivovat tuzemské i zahraniční skvosty vyráběné napříč 20. stoletím. Kromě přehlídky veteránů bude součástí akce také ukázka hašení požáru historickou, koňmi taženou ruční vahadlovou stříkačkou v režii SDH Zašová. K poslechu Vám zahraje orchestr ZUŠ Alfréda Radoka JazzZušák. Jako bonus Muzeum regionu Valašsko nabízí vstup zdarma na výstavy Po stopách velkých šelem a Mince a platidla. Tak dorazte, bude to stát za to.



Tradiční Svatováclavská vyjížďka dýchala atmosférou 1. republiky a dorazili na ni velcí i malí obdivovatelé historických vozidel z širokého okolí; pondělí 28. září 2020Zdroj: Muzeum regionu Valašsko