Co bude vonět z kuchyně hradu Buchlova

KDY: 14. 9. OD 11 DO 15 HODIN

KDE: HRAD BUCHLOV

ZA KOLIK: 350 Kč nebo 50 Kč

Pokud si rádi pochutnáváte na dobových specialitách, máte důvod k tomu, abyste se v sobotu zastavili na starobylém hradě Buchlově. Od 11. do 15. hodiny bude v pevnosti probíhat gastroakce s názvem Výlety za poznáním aneb Co vonělo z hradní kuchyně. Návštěvníci se mohou vydat v hodinových intervalech na mimořádný gastronomický okruh s hostinou. V průběhu prohlídky bude zaměřený na vývoj stolování a způsob stravování někdejšího panstva. V hradní kapli bude připravený malý košt medoviny a moštu. V rytířském sále bude hostina o čtyřech chodech, které mohly vonět z renesanční kuchyně, v černé kuchyni to bude sladká tečka na závěr. A jaké bude připraveno menu? Kyprý mazanec postní, polévka pivní, jelení paštička s brusinkami, kačice v své jíše, dobré jídlo z lososa s jíchou, košt medoviny a moštu. V ceně hostiny, která přijde na 350 korun, je mimořádný okruh s výkladem zaměřeným na historické stolování, ale také na ochutnávku dýmníkových specialit. Za ochutnávku kaše, placky, žahouru, mazance a dalších dobrot z hliněného dýmníku vytáhne návštěvník z peněženky pouze 50 korun.