Babický fotbal na stadionu 1. FC Slovácko | Foto: Stanislav Dufka

Babice - TJ Sokol Babice si letos připomíná 100. narozeniny. Oslavy významného jubilea rozdělila do dvou termínů. Primárně v sobotu uspořádá babický Sokol ve spolupráci se spolky ve vesnici akci s názvem Polem spolem aneb TJ Sokol Babice slaví 100 let sportem. Od 13.30 hodin začne prezence. Klání se mohou od 14.30 hodin zúčastnit nejen zapálení sportovci, děti a rodinné týmy. A co účastníky na tříkilometrové trati s individuálním startem čeká? Splnění deseti úkolů nejrůznějšího typu, které si pro účastníky jednotlivé spolky připraví.

Za nesplněný úkol bude závodníka čekat trestný úsek, který bude muset zdolat desetkrát. Místem startu a prezence bude most přes Baťův kanál.

Každý, kdo dorazí do cíle si odnese cenu. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v areálu babického kulturního domu.

Přihlásit se lze v místní knihovně, nebo na emailové adrese knihovna@babice.eu. (zs)