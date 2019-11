KDY: 30. listopadu v 17 hodin

KDE: Kulturní dům, Boršice

ZA KOLIK: neuvedeno

Cibuláři a Amerika budou součástí dvouhodinového premiérového pořadu s názvem U Maně v krámě, který se uskuteční v 17 hodin o posledním listopadovém sobotním podvečeru v kulturním domě Boršice u příležitosti 25. jubilea tamního dětského folklorního souboru Pentlička. Pro diváka bude radostí pohledět na víc než padesát účinkující dětí ve věku od čtyř do 16 let, ale také se zaposlouchat do písniček Za našíma humnama a Tá naša lavečka v podání devítičlenné cimbálové muziky Pentlička, které kralují Aleš a František Kropáčovi.