KDY: o víkendu 27. až 29. září

KDE: Kunovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Návštěvníky čeká program již od pátku, a to v podobě výstavy krojů v klenbovém sálu Panského dvora od 17:00. V sobotu bude od 13:00 hodová mše svatá v kostelu svatého Petra a Pavla, na kterou od 14:30 naváže začátek krojového průvodu městem v ulici Jana Hrubého. Akci budou doprovázet například cimbálová muzika Mladí Bruštíci, kapela Humenéčko, Spevácká skupina Bukovčané z Bukovce, kteří vystoupí na Panském dvoře, nebo Ženský sbor Tetičky v Památkovém domku. V neděli celou akci zakončí koncert dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka v Areálu jízdy králů, a to od 15:00 do 17:00 hodin.