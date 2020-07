Tip na středu 15. července: Koncert kapely The Only Way na hvězdárně

Léto, to je mnoho skvělých koncertů a zážitků. Zavítejte s přáteli nebo svou drahou polovičkou ve středečním večeru od 20 hodin na koncert pětičlenné zlínsko- znojemské kapel.

Kapela The Only Way | Foto: Facebook kapely