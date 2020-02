Legendární Destruction doprovodí v Hradišti další současné špičky metalu

KDE: V rockovém klubu Mír v Uherském Hradišti

KDY: Ve středu 26. února od 19 hodin

ZA KOLIK: 750 Kč

Opravdu hodně tučným písmem by si měli všichni milovníci metalu vyznačit ve svých kalendářích středu 26.2.2020. Ten den se totiž v uherskohradišťském klubu Mír představí špičky evropského thrash metalu v rámci společného tour Thrash Aliance 2020. Doslova nabušené sestavě vévodí německé legendy Destruction v čele s frontmanem Schmierem. Kapela vydala své první nahrávky už v roce 1984 a fanoušky na Slovácku se bude nepochybně snažit přesvědčit, že stále ještě nepatří do starého železa. Ač hudebně mladší, v současném thrash metalovém světě rovněž značně populární jsou také další dvě předkapely, které se na Míru představí. Těmi jsou Řekové Suicidal Angels a holandští Legion of the Damned. Silnou trojici pak doplní další Němci Final Breath. Akce začíná v 19 hodin. (Kor)