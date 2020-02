Přehlídka zpěváčků lidových písní Zazpívej, slavíčku

KDE: v Domě kultury Uherský Brod a v Klubu kultury Uherské Hradiště

KDY:17. února a 18. února od 13 do 18 hodin

ZA KOLIK: Neuvedeno

Také letos se koná přehlídka dětských interpretů lidových písní Zazpívej, Slavíčku. Právě probíhá nábor do předvýběrových kol, která se konají 17. února (Uherskobrodsko, Kopanice a Luhačovické Zálesí) v Domě kultury Uherský Brod a 18. února v Klubu kultury Uherské Hradiště (oblast Uherskohradišťsko a Zlínsko). Cílem předvýběrových kol je podle organizátorů podnítit děti ke zpěvu lidových písní, získat přehled o výrazných pěveckých talentech a vybrat nejlepší z nich do oblastní přehlídky, která bude zároveň výběrem do dalších navazujících pěveckých soutěží. Soutěží se ve dvou kategoriích – děti do 10 let a děti od 10 do 15 let, zpěváčci si přichystají dvě lidové písně. Vybraní zpěváčci si zazpívají v okresním kole přehlídky, 28. března v Redutě v Uherském Hradišti za doprovodu cimbálové muziky Ohnica. (pb)