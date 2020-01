Tip na čtvrtek 16. ledna: Jazzová legenda Ella Fitzgerald v kině Hvězda

Kulturní delikatesy kina Hvězda Uherské Hradiště v aktuální sezóně přináší kromě baletu, oper a klasické hudby také jazzové večery. Ve čtvrtek 16. ledna ve 20 hodin se mohou příznivci žánru těšit na hudební dokument Ella: Just One Of Those Things.

Kino Hvězda Uherské Hradiště | Foto: Pavel Bohun