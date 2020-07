KDY: čtvrtek 16. července od 8 do 12 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Staré Město - Památník Velké Moravy

ZA KOLIK: Cena 150 korun

V 8 hodin se z muzea vypraví do Starého Města do Památníku Velké Moravy, kde se vydají na výlet časem, do doby 9. století. Je nutné se přihlásit a místo pro dítě rezervovat na telefonu: 734 693 528, více informací podá Alexandra Turečková, alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz.

Cena 150 korun.