KDY: 28. prosince od 10 hodin

KDE: Biocentrum Živá voda, Modrá

ZA KOLIK: neuvedeno

Magnetem akce budou mimořádně zdařilé Štěpánské hrátky s rybami, o něž se v jejím průběhu několikrát postará osmapadesátiletý potápěč Vladimír Přibyl. Ten bude z děravého hrnce tahat očíslované kameny a ukazovat je návštěvníkům. Ti budou v rozrušení i napětí čekat, zda bylo potápěčem taženo číslo jejich vstupenky. Pokud ano, mohou se těšit na některou z věcných cen. Biocentrum Živá voda bude až do 26. prosince zavřeno. Od 27. do 29. prosince bude otevřeno mezi 10. až 16. hodinou, zavřeno bude od 30. prosince až do 1. ledna 2020.