KDY: v pátek 25. října od 10 hodin

KDE: Obchodní akademie Uherské Hradiště

ZA KOLIK: neuvedeno

U příležitosti oslav byl vydán netradiční studentský almanach s názvem #100letjsmeOAUH a podtitulem 100 let v dobré společnosti se ujali studenti. „Zajímalo nás, kdo kromě slavných osobností, jako Tomáš Baťa ml. či Jiří Pavlica, studoval na naší škole, a kam směřovaly kroky absolventů po maturitě,“ vysvětlily studentky čtvrtého ročníku oboru obchodní akademie, které pracovaly na tvorbě obsahu publikace. Kromě absolventských příběhů se čtenáři almanachu dozvědí o současných aktivitách školy, přečtou si komiks o Tomáši Baťovi mladším nebo prostřednictvím dotazníku pro učitele nahlédnou do duše současného středoškolského profesora. Oslavy stého výročí vyvrcholí v pátek 25. října Dnem absolventů, kdy se bude konat křest almanachu a zároveň dojde u budovy školy k položení kamene zmizelých se jménem bývalého ředitele školy Václava Najbrta, který byl také odbojářem ze 2. světové války. Slavnostní páteční pořad bude ukončený hudebním překvapením. Poté budou mít návštěvníci možnost vydat se v doprovodu tamních studentů na prohlídku obchodní akademie. „Na návštěvníky budou čekat „zážitkové třídy“, kde se mohou posadit do lavice či k počítači a vyzkoušet si psaní všemi deseti prsty na čas nebo úkol z češtiny, matematiky, informatiky či účetnictví,“ prozradila Iva Mráčková. Jako suvenýr bude možné si domů odnést vzpomínkovou fotku z fotokoutku a samozřejmě také almanach.