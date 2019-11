KDY: 9. listopadu od 10 hodin

KDE: Muzeum Podhradí Buchlovice

Výstava, která bude otevřena v provozní době Muzea Podhradí od 9 do 12 a od 12.30 do15 hodin, potrvá do 31. března příštího roku. Mimořádně bude výstava otevřena o víkendových svatomartinských hodech, a to v sobotu 9. listopadu od 10 do 12 hodin, od 12.30 do 16 hodin, v neděli 10. listopadu ve stejnou dobu jako v sobotu.