Na dvě desítky unikátních betlémů z nejrůznějších materiálů plní v těchto dnech výstavní síň Staré radnice ve Valašských Kloboukách. Městské muzeum zde soustředilo unikátní umělecká díla od autorů z regionu i za jeho hranicemi.

Muzeum láká na jedinečnou výstavu betlémů. | Foto: Lenka Zvonková

KDY: do svátku Tří králů, od úterý do pátku, vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin

KDE: Stará radnice ve Valašských Kloboukách