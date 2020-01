Vitamínová bomba v kulturním domě v Blatničce

KDY: V sobotu 25. ledna od 14.00 hodin

KDE: Kulturní dům Blatnička

ZA KOLIK: 100 Kč

Jak chutná od různých „zelarů“ převažujících malovýrobců, můžete přijít ochutnat v sobotu 25. ledna od 14.00 hodin do sálu kulturního domu v Blatničce. Před dvěma lety zde organizátoři dokonce zaznamenali Český rekord v počtu nasbíraných vzorků s číslem 267. Přestože se letos koná jubilejní desátý ročník, s překonáním rekordu pořadatelé nepočítají. Organizačně je prý sběr docela náročný a také ubývá v domácnostech výrobců.

„Vzorky v obsahu omniovky 0,7 litru sbíráme do 24. ledna na šestnácti místech nejen slováckého regionu a máme zastoupení i na Slovensku, konkrétně v Trenčíně. Takže opět proběhne košt s mezinárodní vůní,“ sděluje zakladatel tohoto koštu, Veličan Tonda Vrba. „O třech cenách pro nejlepší výrobce, tradičních kamenných zelácích, rozhodne porota složená ze samotných návštěvníků akce. Loňské prvenství putovalo na Uherskohradišťsko do Bílovic, výrobkyni Martě Šimkové. Upozorňuji ještě zájemce, kteří mají zájem se přihlásit do soutěže, že vzorky nesmí být se sterilizovaným zelím,“ doplňuje hlavní pořadatel, starosta Blatničky, Antonín Minařík.

Při ochutnávání bude účastníkům v obci na rozhraní regionů Ostrožska a Horňácka vyhrávat domácí dechová hudba Blatnička a mladí hudebníci z veselské ZUŠky. Nevylučují se zde k okoštování ani zelové pochutiny, kterými se v minulých ročnících prezentovaly domácí ale i přespolní kuchařky. (vt)