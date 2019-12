KDY: 4. prosince v 16:30 hodin

KDE: františkánský kostel, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: neuvedeno

Výtěžek ze vstupného poputuje do Střediska rané péče EDUCO na podporu rodinám, které neměly to štěstí, aby se jim narodilo zdravé dítě. Ředitel uherskohradišťské ZUŠ Jiří Pospíchal předeslal, že je místní umělecká škola plně vrostlá do prostředí Slovácka se všemi jeho radostmi i strastmi. „Proto jsme rádi, že můžeme přispět k pocitu sounáležitosti a pomoci tím, co umíme, k podpoře Střediska rané péče,“ dodal Jiří Pospíchal. (mra)