Adventní koncert (27. prosince)

*Adventním koncertem v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně v sobotu 27. prosince v 16 hodin začne celá řada adventních a vánočních koncertů žáků ZUŠ Morava po Zlínském kraji. "Děti vás jistě potěší svým hudebním a pěveckým uměním, například v kostelech ve Fryštáku, Štípě, Velkém Ořechově , Ratíškovicích a dalších místech," láká za ZUŠ Morava Jakub Severin.

Kroměřížsko

Výstava moravských betlémů za skly arkád holešovského zámku (od 27. listopadu do 7. ledna 2022)

*V Galerii za sklem na nádvoří od soboty 27. listopadu se představují práce současných i už nežijících moravských řezbářů. Výstava je volně přístupná každý den kromě 24. prosince od 9 do 19 hodin až do 7. ledna 2022. „Už během roku jsme věděli, že tradiční výstavu betlémů uděláme opět za skly zámeckých arkád. Tento střih vzešel loni vlastně z nouze, přesto měl velký úspěch. Dostali jsme výstavu blíže k lidem a udělali jsme jim radost. Ohlasy byly opravdu krásné. Takže i letos, kdy je situace kolem covidu stejně vypjatá jako před rokem, snad lidem opět nabídneme krásný adventní a vánoční program,“ řekl Karel Adamík, ředitel holešovského kulturního střediska, které výstavu pořádá.

Za skly arkád se letos představí pouze řezbované práce autorů z jižní a východní Moravy. Pořadatelé zapůjčili práce od aktivních řezbářů a sběratelů z Kyjova, Valašských Klobouk, Velkých Karlovic, Francovy Lhoty, Žeranovic a Holešova. Opět se zapojila také tovačovská řezbářská škola a tři modely zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Jedná se o práce slavného valašského řezbáře Josefa Heji (1902 – 1985) a dvou současníků Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk a Jana Cvešpera ze Slavičína. Jednotlivá díla jsou přitom velmi různorodá, v Galerii za sklem si veřejnost prohlédne betlémy vyřezané a rozložené tradičně na jednotlivé figurky, betlémy skříňové, reliéfy a basreliéfy a betlémy vyřezané do kmene. Autorkou aranžmá letos stylizovaného do tradičních teplých barev českých vánoc – červené, zelené a zlaté je Lenka Jagošová.

Výstava bude po celou dobu trvání volně přístupná ze zámeckého nádvoří a díky speciálnímu nasvícení viditelná i po setmění. Zavřeno bude pouze na Štědrý den. Pořadaleté předem děkují všem, kteří výstavu podpoří a věnují malý přispěvek do kasičky na nádvoří.

Tvořivá vánoční dílna (4. prosince)

*Nevíte, jak si užít adventní čas s dětmi? Zkuste zajít na vánoční tvořivou dílnu do Muzea Kroměřížska, kde si budete moci vyrobit svého anděla a jiné zimní či adventní dekorace. V ceně je i návštěva výstavy Mák. Na dílnu je nutné se předem objednat na telefonním čísle 731 215 678 nebo na edukace@muzeum-km.cz. Tvořivá dílna se koná 4. prosince od 9 do 16 hodin.

Moravští madrigalisté. Vánoční koncert (9. prosince)

* Nenechte si ujít vánoční koncert sboru Moravští madrigalisté, který si letos připomíná 60. výročí od založení. Koncert se uskuteční v prostorách Památníku Maxe Švabinského, a to 9. prosince 2021 od 17.30 hodin. Vstupné je 50 Kč.

Valašsko

Vánoce na zámku (od 28. listopadu do 19. prosince)

*Kouzlem blížících se Vánoc ožije zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Historické interiéry památky pod správou Muzea regionu Valašsko rozzáří tradiční výstava Vánoce na zámku, která potrvá od 28. listopadu do 19. prosince. Nechte se unést kouzelnou adventní atmosférou a třpytivou krásou bezmála 5000 ručně vyráběných skleněných baněk ze vsetínské Irisy. Vstupné je dle ceníku muzea.

*Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové. Rozehřát vás může její výstava (od 30. listopadu do 6. března 2022)

K valašským zimám odjakživa patřila ovčí vlna. Pro její dostupnost a jedinečné vlastnosti, jakými je hřejivost a odolnost vůči vlhku, si z ní Valaši vyráběli oděvní součásti, které jim pomáhaly zdejší tuhé zimy přečkat.

V posledních letech se vlna stala také zajímavým materiálem výtvarným. Působivá a originální díla plstěním vlny tvoří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než 15 lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Při putování kontinentem od Aljašky po Jižní Ameriku se od původního indiánského obyvatelstva naučila získávat vlněné vlákno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. Vlna ji tehdy uchvátila a stala se její životní láskou. V Americe objevila i novější techniku plstění vlny jehlou, a právě v tomto způsobu zpracování ovčího rouna nalezla tvůrčí svobodu a impuls k vlastní umělecké tvorbě vlněných artefaktů.

Po trvalém návratu do rodné země se s rodinou usadila na Santově. Na tamějších pastvinách chová malé stádo ovcí různých plemen, které jí poskytují vlnu rozmanité barevnosti i pestrosti materiálu. Tu ručně zpracovává i barví a plstěním z ní vytváří působivá díla ovlivněná mimo jiné novou domovinou, její přírodou a tradicemi. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, zvláště betlémské výjevy, ale též scény z života našich předků, netradiční ztvárnění krajiny a nově i díla abstraktní. Vedle charakteristické figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Nadcházející zimní měsíce tak může rozehřát zhlédnutí výstavy Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové, která by měla být jakýmsi krasohledem do vlněného světa této umělkyně, a jíž Muzeum regionu Valašsko zahájí zimní sezónu na vsetínském zámku. Slavnostní otevření výstavy je naplánováno na první adventní neděli 28. 11. na 15 hodin. Běžně bude výstava návštěvníkům muzea přístupná od 30. 11. 2021 do 6. 3. 2022.

Slovácko

Vánoce vlastnoručně (28. listopadu)

*O první adventní neděli můžete v muzeu vyrábět barevná vánoční stínítka, roztomilé čertíky a andílky a hedvábné kapříky šupináče. "Přijďte se s námi připravit na blížící se Vánoce," lákají pořadatelé. Akce se koná v neděli 28. listopadu od 17 hodin ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Mikulášský rej (3. prosince)

*V pátek 3. prosince budou centrem města Uherské Hradiště procházet tříčlenné skupinky andělů, čertů a Mikulášů a rozdávat dětem drobné odměny za odříkanou básničku či odezpívanou písničku. Dít se tak bude na Masarykově náměstí, Mariánském náměstí, Palackého náměstí, v Prostřední ulici, v parku u Obchodní akademie, v ulici Hradební, Františkánské atd.

Akce se koná od 14.30 do 17.30 hodin.

Ježíškova dílna (11. a 12. prosince)

*Dílna je určena dětem, které si v Klubu kultury v Uherském Hradišti mohou vyrobit celou řadu vánočních dárků pro své nejbližší. Akce se koná 11. prosince 2021 v čase od 13 do 17 hodin a 12. prosince 2021 od 10 do 17 hodin.