KDY: pátek 9. října od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 270 - 290 korun

Úspěšný pařížský právník a věrný manžel se jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Co se mohlo stát? K tomu všemu se vzápětí domů vrací i právníkova žena Catherine. Podaří se za této konstelace ubránit jejich dvanáct let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé?