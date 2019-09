KDY: v sobotu 14. září od 13 hodin

KDE: sportovní areál Buchlovice

ZA KOLIK: zdarma

Boršice – Jednou z nejočekávanějších akcí na sklonku léta v Mikroregionu Buchlov budou v sobotu 14. září Boršické burčákové slavnosti, které budou i letos spojeny s folklorním festivalem. Osmý ročník slavností začne hodinu po sobotním poledni sešikovaným slavnostním průvodem z boršického kulturního domu. O půl hodiny později přivítá ve sportovním areálu účinkující soubory i návštěvníky starosta obce Roman Jílek. V pořadu, který bude moderovat Martin Rezek, se představí Dětské folklorní soubory Pentlička z Boršic a Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, boršický folklorní soubor Pentla, Folklorní studio Buchlovice, folklorní soubor Vonica 80 ze Zlína, boršická Veselá Partyja a Stoprounští vinaři. „Vzácným hostem slavností bude plzeňský folklorní soubor Jiskra, jehož pozvání na Mezinárodní folklorní festival Plzeň 2018, přijal loni folklorní soubor Pentla a Pentlička. Plzeňští se představí nejen v sobotním odpoledním pořadu, ale budou středem pozornosti v hlavním večerním programu,“ informoval boršický místostarosta Petr Dula. I přes ne zrovna příznivou předpověď počasí na sobotu, spoléhá místostarosta na to, že bude teplé a slunečné počasí. V případě, že by tomu tak nebylo, vezmou účinkující i diváci za vděk prostorami boršického kulturního domu. Bylo by to už potřetí. (zs)