KDY: 5. 11. - 20. 12.

KDE: Zámek Uherský Ostroh

ZA KOLIK: 80 Kč

„Málokdo tuší, že jako literární předloha mohla tvůrci Draculy, Bramu Stokerovi, posloužit jihočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, o jejíž tajemném osudu se návštěvníci výstavy dozvědí. Dále se budou moct seznámit s Alžbětou Báthory, známou jako Čachtická paní, která se prý ráda koupala v krvi svých obětí. Na výstavě se objeví i Karlštejnská paní Kateřina Bechyňová z Komárova, která v polovině 16. století umučila nejméně 14 poddaných,“ láká na netradiční expozici vedoucí tamního infocentra Klára Fabo. Tím však výčet výstavních překvapení nekončí. Na milovníky strašidelných kreací čeká také vlkodlak, či věhlasný upírobijec van Helsing. Expozice skrývá také několik pohyblivých obrazů, které v sobě ukrývají krvelačné bestie. Výstava bude k vidění od úterý 5. listopadu do pátku 20. prosince, vždy od 13 do 17 hodin. Během vánočních svátků bude výstava zpřístupněna od 26. prosince do 29. prosince. Vstupenky návštěvníci zakoupí na informačním centru. Cena základního vstupného je 80 Kč, sníženého vstupného 50 Kč. „Výstava není vhodná pro děti do osmi let, starší děti pak na zvážení rodičů. Přijďte na výstavu, která vás vysaje,“ upozorňuje Klára Fabo.