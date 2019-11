KDY: 26. listopadu v 19:30 hodin

KDE: Klub kultury Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 Kč

Podtitul Krajinou času nabídne hostům nejen pestrou folklorní hostinu z blízkých luhů a hájů, přednese ale také to, co se odehrálo během roku. Práci, kterou lidé vykonali, plody, kterými je země obdařila, důležité chvíle lidského života i zvyky, které se někde stále dodržují. Připomene, jaké to bylo, když se kapr nedal koupit v supermarketu, a hozený střevíc znázorňoval dívčí touhu po lásce a manželství. Tanec, hudba a zpěv byly přirozenou součástí života ve chvílích radosti i smutku.