KDY: pondělí 4. listopadu od 19 hodin.

KDE:

ZA KOLIK:

Návštěvníci Domu kultury v Uherském Brodě se v pondělí mohou těšit na jedinečný hudební zážitek, který přinese pořad Tři tenoři. Tři krásné mužské hlasy představí světoznámý repertoár.

Obsazení:

Juraj Nociar - tenor - Opera Moravskoslezského divadla Opava,

Ján Kostelanský - tenor - Pražský filharmonický sbor,

Miloslav Pelikán - tenor - Pražský filharmonický sbor.

Klavírní doprovod: Lenka Navrátilová,

v alternaci Ahmad Jaffar Hedar.

Program:

F. Lehár - Das Land Des Lächelns /Země úsměvů - Sou-Chong,

J. Strauss - Cikánsky baron - Barinkay,

E. Kalman – Hraběnka Marica – Tassilo (Joj cigán),

J. Strauss - Eine Nacht in Venedig/ Noc v Bennátkách - Caramello,

F. Lehár - Paganini,

R. Wagner - Lohengrin - Ouvertura M. Marek,

G. Puccini - Tosca – Cavaradossi (Recondita armonia),

G. Verdi - I Lombardi – Oronte,

G. Donizetti - Lélisir d´amore/ Nápoj lásky – Nemorino (Quanto e bella..),

G. Verdi - Rigoletto - Vévoda (La donna e´mobile),

B. Smetana – Prodaná nevěsta - Jeník,

A. Dvořák – Rusalka - Prin,

B. Smetana – Prodaná nevěsta - Vašek,

G. Puccini – Manon Lescaut - Intermezzo,

Neapolská lidová - Santa Lucia,

E. de Curtis - Tu, ca nun chiange,

E. de Curtis – Non ti scordar di me,

R. Leoncavallo - Mattinata J. Brindzák,

G. Rossini - La danza J. Kostelanský,

E. de Curtis - Torna a Surriento Tri tenori Kostelansky Pelikán Brindzak 2.6.2016,

S. Cardilo - Core n´grato,

L. Denza - Funiculi, funicula