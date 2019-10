KDY: v pátek 25. října od 20 hodin

KDE: Klub Mír Uherské Hradiště

ZA KOLIK: neuvedeno

A právě svůj humorný náhled na fungování symbiózy žena x muž, přijede tento ansámbl představit v pátek 25. října 2019 do uherskohradišťského klubu Mír. Squadra kolem frontmana Romana „Izzi“ Izaiáše tvoří svou svéráznou muziku už více než 30 let a během své existence vyprodukovala pěknou řádku hitů. A tak i uherskohradišťské publikum se nejspíš dočká oblíbených songů jako Já se na to, Poletuju či letitého megahitu Nejsi nevinná. Páteční akce začíná ve 20 hodin. Publikum před populární Dogou nejdříve nažhaví takřka domovská kapela z nedalekého Uherského Brodu Chaos In Head, která představí svou novou zpěvačku Lenu. (Kor)