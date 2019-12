KDY: 13. prosince v 19 hodin

KDE: Kulturní dům Vésky

ZA KOLIK: od 80 Kč



Zchudlý rytíř Falstaff zkouší pomocí svého omšelého půvabu okouzlit dvě windsorské paničky, aby získal přístup do naditých měšců jejich manželů. Zapomene však na to, že každá žena se se vším svěřuje své nejlepší přítelkyni. Obě ženy se domluví a připraví zištnému svůdníkovi důmyslnou pomstu. Kontrapunkt k těmto událostem, do kterých se nakonec zaplete celé městečko, tvoří milostný příběh půvabné dcery jedné z paniček a mladého šlechtice. Své síly při realizaci představení spojil soubor Čapek se souborem žáků LDO ZUŠ Uherské Hradiště Dohráli jsme.