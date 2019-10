Tip na pátek 11. října: Muzeum v Uherském Brodě nastíní historii města

Nadšenci do historie mohou od 11. října 2019 do 5. dubna 2020 navštívit výstavu Uherský Brod 1019-2019 s podtitulem „Tisíc let od první legendární zmínky o moravském městě pod Bílými Karpaty“.

Výstava bude zahájena v pátek 11. října. | Foto: archiv Aleše Kapsy