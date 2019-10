KDY: 17. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 120 Kč

Dokument Miles Davis: Birth Of the Cool zblízka nahlíží do života legendárního hudebníka a využívá přitom výroků samotného umělce převzatých z jeho vlastního životopisu. Davis si získává diváka svou odvahou a podmanivou povahou od začátku až do konce a jediné omezení jeho intelektuálního zanícení pro hudební dílo představují jeho pochyby. Promítání tohoto impozantního životopisného snímku režiséra Stanleyho Nelsona se uskuteční ve čtvrtek 17. října od 20 hodin.