KDY: čtvrtek 10. října ve 20 hodin

KDE: kino Hvězda Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 120 Kč

„V tomto smutném světě jsme čím dál častěji svědky, že lidské vztahy založené na koexistenci nebo symbióze neobstojí a jedna skupina je přinucena být s jinou skupinou v parazitickém vztahu. Kdo může v takových poměrech ukázat prstem na chudou rodinu uvězněnou v boji o přežití a nazvat ji parazity? Ne, že by byli parazity od samého začátku. Jsou to naši sousedé, kamarádi a kolegové, kteří jen byli zahnáni na okraj propasti,“ komentuje své dílo režisér Bong Joon-ho. „Tento film, popisující, jak se obyčejní lidé propadají do nevyhnutelného chaosu, je komedie bez klaunů, tragédie bez padouchů, kde vše spěje k brutální zápletce a překotnému pádu dolů,“ dodává režisér. Zájemci se mohou na film podívat v kině Hvězda v Uherském Hradišti ve čtvrtek 10. října ve 20.00.

Kinematografický unikát Parazit v kině Hvězda

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. „V tomto smutném světě jsme čím dál častěji svědky, že lidské vztahy založené na koexistenci nebo symbióze neobstojí a jedna skupina je přinucena být s jinou skupinou v parazitickém vztahu. Kdo může v takových poměrech ukázat prstem na chudou rodinu uvězněnou v boji o přežití a nazvat ji parazity? Ne, že by byli parazity od samého začátku. Jsou to naši sousedé, kamarádi a kolegové, kteří jen byli zahnáni na okraj propasti,“ komentuje své dílo režisér Bong Joon-ho. „Tento film, popisující, jak se obyčejní lidé propadají do nevyhnutelného chaosu, je komedie bez klaunů, tragédie bez padouchů, kde vše spěje k brutální zápletce a překotnému pádu dolů,“ dodává režisér. Zájemci se mohou na film podívat v kině Hvězda v Uherském Hradišti ve čtvrtek 10. října ve 20.00.