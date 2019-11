KDY: 15. listopadu od 17 hodin

KDE: Muzem J.A.Komenského, Uherský Brod

ZA KOLIK: neuvedeno

Společenské obrodné dění v Uherském Brodě kulminovalo na podzim 1989, a to 27. listopadu během celostátní generální stávky. Z tohoto setkání se zachovala řada záznamů, které se po 30 letech staly hlavním předmětem otvírané výstavy. Záznamy, jež se podařilo do větší míry identifikovat se zachovanými fotografiemi autorů Slavoje Knora a Josefa Kollera, amatérských fotografů z Uherského Brodu jsou konfrontovány s autorskými fotografiemi MUDr. Přemysla Hněvkovského, který zachytil atmosféru studentských stávek v hlavním městě Praze v roce 1968 i 1989 a díky své laskavé zápůjčce umožnil celistvěji nahlédnout do atmosféry doby. Výstava potrvá do 16. února 2020 a připojí se tak k řadě dalších regionálních i celostátních aktivit spojených s tímto významným letošním jubileem.