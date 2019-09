Zvídálkové zamíří poprvé do Galerie Slováckého muzea

Uherské Hradiště – Od třinácti hodin do 17 hodin třetí únorové neděle mohou děti, jejich rodiče a prarodiče opět cestovat se skřítkem Zvídálkem alias Petrou Tománkovou, lektorkou Slováckého muzea Uherské Hradiště. Poprvé v historii akce s název Zvídálkové, vzhůru do muzea, musejí ale malí Zvídálkové zamířit do Galerie Slováckého muzea. „Tam si s nimi budu povídat o umění, o tom, kdo je to umělec, z čeho všeho může umělecké dílo vzniknout, ale také si něco povíme o Galerii Slováckého muzea. V ní si pak mohou děti prohlédnout nejen její stálou expozici, ale také všechny výstavy, které v galerii jsou,“ zve malé Zvídálky i jejich doprovod do Galerie Slováckého muzea Petra Tománková. Připraveny budou i dílničky, v nichž kluci a holky mohou namalovat nějaký obrázek, vymodelovat malou sošku nebo si vytvořit cokoli podle vlastní fantazie. Prostě, každý se může stát na chvíli umělcem.

(zs)