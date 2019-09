Zelený čtvrtek na Živé vodě

Modrá – Setí motýlí louky medonosných bylin netradiční metodou, občerstvení z jarních bylin, ukázky jedlých plevelů, superpotraviny za naším plotem, jak to chodí u včel, povídání se včelařem, výroba velikonočních svíček z včelího vosku. To a ještě mnohem více bude součástí programu, který nabídne svým návštěvníkům na Zelený čtvrtek od 10 do 15 hodin botanická a sladkovodní expozice Živá voda na Modré. Pořad bude motivován starými tradicemi, oslavou přírody a jejího poznání. (zs)