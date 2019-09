Zdeněk Hudeček vystavuje v Elektře

Luhačovice - V prestižní galerii Elektra vystavuje od 3. května (vernisáž v 17 hodin) své obrazy, objekty a arttisky malíř a grafik Zdeněk Hudeček z Uh. Ostrohu. Ročník 1938, v letech 1953 - 57 absolvoval SUPŠ v Uh. Hradišti, do r. 1967 byl zaměstnán v BVV Brno, pobočka Zlín a pak do roku 1996 ve Fatře Napajedla. Od r. 1989 je členem Svazu českých výtvarných umělců a od r.1992 členem Unie výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy. Patří mezi nejvýznamnější výtvarné umělce regionu, doposud připravil kolem padesáti autorských výstav, díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách ČR, SR, Švýcarsku, Německu, Itálii, Švédsku, USA, Kanadě a dalších zemích. Jeho tvorba vychází z reality, ale je ozvláštněna básnivou imaginací, sněním, něhou a hledáním krásy a harmonie. V námětech je zastoupena krajinářská tematika, figurální kompozice a portréty (časté jsou ženské motivy), zátiší a také abstrakci se blížící vize. V posledních letech se nechává často inspirovat folklorní tradicí (i krajinou a architekturou) Slovácka a Valašska. Nehledá ovšem popisné detaily ani dramatické výjevy, ale spíše se nechává okouzlit barevnou harmonií. Výstava potrvá do konce května. Současně Zdeněk Hudeček připravuje kolekci pro výstavu v rámci Jízdy králů ve Vlčnově (vernisáž 24. 5. v 17 hodin) - představí zde svoji tvorbu inspirovanou folklorními náměty včetně jízdy králů.

avP