Za Fašankem z věcí ludských na Staré Hutě

Staré Hutě – Milovníci úsměvných povídek a zápletek Zdeňka Galušky, příběhů stařečka Pagáča, hotaře Jury Kláska, Peléška a Peléščeny, staříčka Knutela a dalších postav si přijdou na své v nedělním podvečeru ve starohuťském kulturním domě. Zmíněné i další postavy z Galuškových povídek tam na prkna, co znamenají svět, přivede úderem 17. hodiny Rostislav Jošek, režisér Divadelního spolku J. K. Tyla Buchlovice. Komedie, která je záměrně zasazena do období takzvaných fašanků, tedy do doby masopustního veselí, nese název Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských. Tahákem budou scénky Líná huba hotové neštěstí, Súsedé, Ankohól aneb Veselohra na mostku, Že nezíš skokana a Za tři krejcary, kdy spadne na Herodesa kadibudka. (zs)