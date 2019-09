Výtvarník Hájek chystá výstavu

Uherské Hradiště - Už jenom pár dnů zbývá do výstavy uherskohradišťského výtvarníka Přemysla Hájka. Absolvent tamní UMPRUMKY představí své obrazy slovácké veřejnosti po téměř patnácti letech. V těchto dnech ještě dokončuje poslední plátna z kolekce čítající na tři desítky obrazů ve svém ateliéru.

Přemysl Hájek se narodil před osmapadesáti lety v Uherském Hradišti - v srdci malebného Slovácka - což se prolíná nejenom do jeho děl, ale do celé jeho osobnosti. „Budou k vidění nejenom obrazy z posledních měsíců a let, ale připravil jsem také několik perliček, které mám ateliéru schované několik desítek let a teď je po dlouhé době vystavím,“ vysvětluje autor, když mluví o obrazech a nevšedních tématech, která zpracovává s neotřelou nadsázkou a humorem, který často balancuje na hranici společenské přijatelnosti. S neotřelým vtipem nahlíží prostřednictvím svých děl na běžná témata a nabourává jejich společenské standardy.

Vernisáž se uskuteční 26. března od 17 hodin v uherskohradišťské Redutě a obrazy budou k vidění do konce dubna.