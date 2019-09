Výtěžek z buchlovického bazaru knih zamíří do Kunovic

Buchlovice - Pátý ročník Dobročinného bazaru knih uspořádá od čtvrtka do soboty Československé kulturní centrum Buchlovice spolu s tamním dětským folklorním souborem Buchlovjánek. K mání bude na bazaru několik tisíc jednou i několikrát přečtených nebo i nepřečtených svazků knih. Minimální startovací cena většiny knih darovaných do bazaru bude deset korun, ale vysoce hodnotné svazky budou ke koupi i za vyšší cenu. Strůjkyně bazaru nabídnou čtenářům detektivky, cizojazyčné knihy, pohádky, dobrodružné knihy pro mládež, povinnou literaturu k maturitě, českou a světovou beletrii a mnoho dalších titulů z darovaných knih. Ty můžete nakoupit ve čtvrtek od 13 do 20 hodin, v pátek od 8 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. „Výtěžek bazaru předáme rodině tří malých trojčátek se zdravotním postižením z Kunovic, které čeká léčebný pobyt s rehabilitací v Piešťanech,“ informovala Iveta Rosůlková, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice. (zs)