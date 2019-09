Výstavba čs. opevnění na jižní Moravě a mobilizace 1938 na Hradišťsku a Brodsku

Uherské Hradiště - Československé opevnění z let 1935–1938 je fenomén nejen pro vyznavače vojenské historie, historiky, ale i laickou veřejnost. Proč vzniklo? V jakých oblastech a v jaké síle bylo budováno? Jaký mělo úkol? Nejen na to by měla odpovědět první část přednášky Zdeňka Hanáčka. Pořádá ji Slovácké muzeum Uherské Hradiště spolu s Muzejním spolkem a uskuteční se 21. února od 17 hodin v přednáškovém sále v hradišťské Štefánikově ulici v budově, kde sídlí Archeologické oddělení nedaleku Studentského náměstí.

Druhá část přednášky bude obsahovat dosud nezveřejněné materiály z Vojenského historického archivu o rozmístění čs. vojska v Uherském Hradišti a jeho širším okolí na podzim roku 1938. Situaci ve městě a okolních obcích dokreslí úryvky z obecních a školních kronik. (pb)