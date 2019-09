Výročí sto let české kinematografie oslaví také v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – U příležitosti stého výročí českého optického průmyslu se bude ve 34 českých a slovenských městech konat unikátní projekce slavných českých filmů a setkání s mnoha významnými osobnostmi československého filmu. Mezi městy zapojenými do projektu, nechybí ani Uherské Hradiště. Tam se festival historie české kinematografie uskuteční ve středu 5. června. Akci zahájí v 10 hodin na Masarykově náměstí výstava Kinematograf 100 let, která bude v centru Hradiště k vidění až do setmění. Hlavní program se přesune do kina Hvězda, kde se bude od 19.30 hodin v atriu besedovat s hosty filmového pásu s názvem Magie filmové projekce. Na ni naváže promítání známého muzikálu Šakalí léta. Návštěvníci se mohou těšit na herce a režiséra Jakuba Špalka a scénaristu Jana Gogolu. (kh)