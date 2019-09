Výročí kaple oslaví ve Zlámanci

Zlámanec – Obyvatelé malebné vesnice Zlámanec se mohou těšit na pestré sobotní odpoledne, ve kterém si každý přijde na své. Obec pořádá k 70. výročí od založení kaple sv. Panny Marie Svatohostýnské svatou mši a při ní sjezd rodáků. Po mši pořádané od 15:00 jsou všichni účastníci zváni do kulturního dmu, kde bude od 16:30 uspořádáno pohoštění. Od 18:00 bude navíc k poslechu hrát kapela Zlámanští Mavoji. Ani ti, kteří by se chtěli něco nového dozvědět, nepřijdou zkrátka. Na slavnosti proběhne prezentace o historii obce, a to o zlámanksých hodech a místním fotbalu.