Ve Starém Městě začal Festival IQ Play 2019

Staré Město - Obdivovatelé logických her a stavebnic si mohou přijít zahrát a potrápit mozkové závity na Festival IQ Play 2019 do Kongresového centra v areálu KOVOZOO ve Starém Městě. K vidění a vyzkoušení jsou hry edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. K dispozici je i koutek pro nejmenší. Festival začal v pondělí a potrvá až do neděle. Otevřeno je denně od 8 do 18 hodin, v sobotu a v neděli pak od 10 do 18 hodin.