V Hostětíně opět otevřou naučnou stezku magickou krajinou Bílých Karpat

Hostětín – Přípitek oblíbeným biomoštem zahájí v neděli 26. května ve 13.30 hodin v přírodní zahradě Centra Veronica v Hostětíně v pořadí už 8. jarní otevírání stezky s názvem Naokolo Hostětína. Trasa vede až k pramenu tamního potoka Kolelače k výhledu na Šanov nebo Pitín a k tajemnému Kočičímu hrádku. Při dobré viditelnosti lze odsud spatřit nejen věže tří nedalekých kostelů, ale i vzdálenější poutní místa Velehrad a Hostýn.

„Během putování po stezce se návštěvníci setkají například se Sovou a Strážcem, některými z dřevěných soch, které okolí Hostětína lemují. Přečtou si, kdo to byli miškáři, a co to znamená, když se řekne bukový sochora, mrva nebo nohál. Také poznají, jak jsou místní názvy pravdivé a jak vznikly například Kozice nebo Bukovina,“ prozradila Hana Machů z Centra Veronica. Akce je podle ní vhodná i pro rodiny s dětmi, bez kočárků.

„Středně náročná trasa stezky je dlouhá šest a půl kilometru, ale děti se mohou odpojit i dříve a cestu si zkrátit,“ doplnila Hana Machů.