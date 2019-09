V archeoskanzenu vzdají hold Noci Slunce a ohně

Modrá – Když v sobotu v 10 hodin začne v Archeoskanzenu Modrá 16. ročník festivalového programu plného řemesel a magie, nesoucí název Noc Slunce a ohně, budou mít členové historických skupin a návštěvníci z Česka za sebou šestnáct hodin a šest minut od nejsvětlejšího a nejdelšího dne v letošním roce. Díky správě archeoskanzenu a spolku Velkomoravané nebude ani letos v opevněném slovanském hradisku tradice oslav slunovratu, svatojánských ohňů a nocí zapomenuta. Každé dvě hodiny budou probíhat ve skanzenu prohlídky oživlého hradiště, v němž budou mít svá pracoviště kováři, slévači, brusiči, nožíři, keramici, šperkaři, korálkáři, pekaři a mnozí další řemeslníci. V 11 hodin se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavostí o velkomoravském šperku, o dvě hodiny později uvidí, jak pekaři v pekárně Slovanů sázejí chleba do pece, v 15 hodin zhlédnou členy historických skupin v dobových oděvech a v 17 hodin je čeká přednáška o slunovratu. „Mistři ohňových řemesel, budou před zraky diváků vyrábět nejrůznější nářadí, kterým bude dovybavena naše šperkařská dílna, která by tak měla značně omládnout,“ svěřil se Lubomír Sláma, správce archeoskanzenu, jemuž bude dílna předána a on úderem 20. hodiny pronese slunovratový přípitek.