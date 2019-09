Týden pro rodinu začal a skončí cvrnkáním kuliček

Buchlovice – Náměstí Svobody v Buchlovicích ožije v sobotu od 11. hodiny osmadvacátým ročníkem Kuličkiády mládeže ve věku nad 15 let. Cvrnkáním kuliček na koberci o rozměrech 12krát čtyři metry, který bude rozprostřen na ploše před restaurací U Páva v centru městyse pod Buchlovem, vrcholí 13. ročník Týdne pro rodinu, který 8. května odstartoval 5. ročník dětské kuličkiády, pořádaný základní a mateřskou školou. Na regulérnost cvrnkacího boje na koberci s důlkem o průměru deseti centimetrů, který je trvale zapuštěn do jedné z dlaždic buchlovického náměstí, budou dohlížet takzvaní traťoví komisaři. „Turnajového cvrnkání kuliček se mohou zúčastnit jen hráči a hráčky, kteří budou mít holá lýtky a do data konání kuličkiády dovrší patnácti let,“ informoval David Zdráhal, jeden ze zakladatelů buchlovického M-studia a hlavních pořadatelů turnaje. Od 20. hodiny večerní bude v buchlovické hale Cihelna hrát k tanci i poslechu Duo Jamaha.