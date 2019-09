Stálicí bálů ve Starém Městě je děkanátní ples. V pořadí už dvacátý

Staré Město – Plesová sezona je po roce opět zde. A bude tu jeden ples za druhým. Na který se v sobotu (12. 1.) večer vydat? U mnoha tancechtivých to jistě vyhraje 20. ročník děkanátního plesu ve Starém Městě, který se uskuteční od 19.30 hodin v tamním společensko-kulturním centru. Na pódiu jeho hlavního sálu bude lidem vyhrávat hrát k tanci a poslechu Staroměstská kapela. Když si muzikanti budou chtít od nástrojů na chvíli odpočinout, na parketu bude plesové návštěvníky roztáčet cimbálová muzika Bálešáci. V menším sále bude zvát tancechtivé na parket skupina Trinom. Zda se v průběhu večera postarají o obveselení účastníků úsměvnou scénkou mládenci a děvčata ze Společnosti mládeže při farnosti Staré Město, to pořadatelé drží přísně pod pokličkou. Slivovicí ale budou pořadatelé vítat návštěvníky plesu při vstupu do kulturního centra a snad dojde i na ochutnávku destilátů, které s sebou tradičně přinášejí na bál kněží z hradišťského děkanátu. (zs)