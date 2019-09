Šroubek patří třináct let k Matici velehradské

Velehrad – Hezké a teplé počasí, to je přání lidí, kteří mají v sobotu 24. srpna v plánu zamířit na 13. ročník hudebního festivalu Šroubek, jehož pořadatelem bude opět Matice velehradská. Malebnou kulisou Šroubku, který by se měl uskutečnit na severním nádvoří před velehradskou bazilikou, bude sedmdesátimetrová ohradní zeď s osmi sochami světců. Loňský hudební festival musel být kvůli deštivému počasí přesunut do Zimního sálu Stojanova gymnázia. Tak by tomu bylo podle pořadatelů i v sobotu, pokud by bylo nepříznivé počasí. V téměř tříhodinovém koncertu pod širým nebem se představí česká zpěvačka a písničkářka Lucie Redlová, zpěvačka Lenka Lichtenberg a skupina Žamboši.