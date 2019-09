Slunce a pohodu do Hradiště přiveze skupina Reggay

Uherské Hradiště – Letní pohodu a slunce Jamajky přiveze do Uherského Hradiště skupina Reggay. Jejich osm členů z Moravy a Rumunska působí na scéně více jak deset let a za sebou má několik stovek koncertů. „Za sebou máme čtvrté studiové působení, nicméně cédéčka nevydává a raději šetříme lesy. Reggay má rád lidi, co mají rádi Reggay. Reggay nemá dready a moc toho nenahulí. Reggay má rád slivovicu, karibský rum a když někdo jiný šoféruje,“ vysvětlili společně členové kapely. Ti poslední dobou často s oblibou míří za české hranice. Příznivci pohodové živé reggae a ska muziky se na ně ale mohou těšit v atriu uherskohradišťského kina Hvězda v pátek 24. května. V tomto idylickém venkovním prostředí vystoupí od 20 hodin.