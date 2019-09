Slovanskou kulturu přivezou na Slovácko

Uherské Hradiště – Světová premiéra nové filmové verze osudů Nikola Šuhaje Loupežníka se uskuteční dnes v rámci zahájení multižánrového festivalu Dny slovanské kultury. Film se bude promítat v Jezuitském sklepě Eventcentra ve Starém Městě od 19.30 hodin. Filmovou produkci doplní také beseda s režisérem Vladimírem Morávkem, producentem Petrem Minaříkem, dramaturgem Janem Gogolou a představitelkou hlavní role Evou Vrbkovou. Ta pak během večera zazpívá také několik písní z muzikálu Balada pro banditu v doprovodu klavíristy Hanse Kubaly. Na dnešní slavnostní zahájení do Starého Města dorazí také delegace z Ukrajiny. Šestice mistrů ukrajinských řemesel přiveze své ukázky práce, které bude prezentovat na výstavě i svých workshopech. Jeden z nich povede nejlepší ukrajinská malířka na sklo Anastázie Rak. Šestý ročník festivalu Bulharská a ukrajinská kultura se koná až do neděle 26. května a to tradičně v Uherském Hradišti, Starém Města, Velehradě, Hodoníně i Mikulčicích. Letos poprvé navíc zavítá také do Zlína. Smyslem je prezentovat kulturní dědictví těchto dvou slovanských národů.



Program festivalu:

• čtvrtek 23. 5. Jezuitský sklep Staré Město 19.00 – 22.00 v rámci slavnostního zahájení

• pátek 24. 5. sál Evropa Hodonín 16.30 – 18.30 vernisáž NAŠE UKRAJINA

• pátek 24. 5. Lázně Hodonín 19.00 – 21.00 Bulharsko-ukrajinský večer

• sobota 25. 5. Lázně Hodonín 9.00 – 15.00 oslavy 40 let Lázní Hodonín

• sobota 25. 5. TC Velehrad 19.00 – 21.00 vernisáž MALOVANÉ NA SKLE

• neděle 26. 5. kavárna Valachy Obchodní dům Zlín 18.30 – 21.00 vernisáž SVĚT NABARVENÉHO PTÁČETE