Slovácký řízek 2019 čeká na historicky první ženu soutěže

Staré Město – Už počtvrté bude třetí lednový víkend patřit v restauraci Rybníček Staré Město jedlíkovské soutěži Slovácký řízek, při které se sedm statečných utká s dvoukilovým řízkem Sloní ucho. „Troufnul bych si i na tři kila,“ hlásí loňský šampion Radim Dvořáček. „Myslím, že Radima pořád ještě dokážu v tomto roce potrápit, mám natrénováno,“ kontruje dlouholetý „knedlíkový král“ z Vizovického Trnkobraní Kamil Hamerský. Titul Slovácký řízek z předminulého roku ovšem přijde obhajovat i domácí hrdina Martin Cetkovský a dokonce nebude za soutěžním stolem chybět ani historicky první žena soutěže Slovácký řízek. Soutěž se uskuteční v sobotu 19. ledna od 18 hodin v restauraci Rybníček a mezi sedm statečných se poprvé v historii Slováckého řízku zařadí i žena. Novinkou letošního ročníku je drobná úprava pravidel. „Vzali jsme v potaz připomínky soutěžících z minulých let, a tak jim tento rok povolíme zapíjet. Každý bude mít k dispozici půllitr piva z Jarošovského pivovaru. To ostatně budeme točit po celý víkend. Každý den budeme mít k dispozici omezené množství Jarošovské 11, kterou vytočíme za lidovou cenu 11 korun,“ říká ředitel Sportparku Rybníček a pořadatel soutěže David Mišťúrik. Vítězem se stane ten ze soutěžících, který jako první sní celý řízek Sloní ucho. Pokud se tak nestane, po hodině a půl bude soutěž ukončena a dojde na převážení zbylého masa. V loňském roce dosáhl Radim Dvořáček neuvěřitelného času 39 minut a 25 vteřin. Vítěz získá originální tričko, 2 000 korun, pětilitrový soudek jarošovského Ursusu 19 % a především titul Slovácký řízek 2019. Soutěž Slovácký řízek 2019 je součástí gastroakce Slovácký řízek, která se bude konat v restauraci Rybníček od 18. do 20. ledna, a nabídne „víkend za lidovku“: řízky od 50 korun a jarošovské pivo za 11.