Slavnosti česneku uspořádají Buchlovjané v sobotu

Buchlovice – Vůně českého česneku zaplaví v sobotu

27. července od 10 do 18 hodin městečko Buchlovice a jeho

zámecký park. Už posedmnácté se tam pod heslem Kraj voní

česnekem a česnek voní krajem uskuteční Festival česneku,

jehož cílem bude podpora domácích pěstitelů voňavé

zeleniny.

Populární a gastronomická česneková akce vypukne

v 10 hodin na horních zámeckých schodech inspirativního a

okouzlujícího buchlovického zámku. Zahajovací ceremoniál

vyvrcholí přípitkem česnekovým zákysem za účasti

přítomných sborů a folklorních souborů. Ty se pak budou

v průběhu soboty prezentovat na horních a dolních

zámeckých schodech, na loukách zámeckého parku, u Muzea

Podhradí Buchlovice a na pódiu pod ním.

Pořádající Folklorní agentura Buchlov doporučuje

široké veřejnosti, aby si v Buchlovicích nakoupila kvalitní

česnek k uskladnění. Každým rokem totiž přivezou pěstitelé

z Česka a Slovenska na festival až šest tun česneku. „Od

svátku Jakuba, který byl ve čtvrtek 25. července, by měli lidé

česnek nakupovat, protože na Evženův listopadový svátek se

už tato lahůdka opravdu těžko shání,“ poučili pořadatelé akce

Miloš Hrdý s Františkem Hrňou.

Lidé si mohou na česnekovém festivalu pochutnávat

na koláčích, štrúdlech, česnekové zmrzlině, stroužcích

v čokoládě, česnekovém cukroví, ale i zákysu s přírodním

antibiotikem – česnekem. S láskou a puncem jedinečnosti 6

tisíc ochutnávkových jednotek už několik let připravuje se

svojí rodinou hradišťská kožní lékařka Stanislava Hrňová,

žijící v Buchlovicích. Na ně spotřebuje 15 až 25 kg česneku.Česnek, který bude sloužit k soutěži na 17.

Mistrovství ČR v plivání česneku do dálky na trávě, bude

z produkce asijských konkurentů. Český a moravským

česnekem pořadatelé rozhodně neplýtvají.