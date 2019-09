Putujte s námi ze Svatého Hostýna na Velehrad

Velehrad – V rámci Projektu bez hranic si v neděli můžete vyrazit ze Svatého Hostýna do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst České republiky, na Velehrad. První putování po Cyrilometodějské stezce malebnou přírodou Zlínského kraje se uskuteční v termínu 26. až 29. května a povede převážně klidnou krajinou mimo frekventované silnice. Sraz poutníků, kteří chtějí poodhalit tajemství evropské kulturní identity a cyrilometodějský odkaz, je v neděli v 11.30 hodin na Svatém Hostýně. Účast potvrďte prostřednictvím formuláře www.putujembezhranic.cz. Putování je rozděleno do čtyř dnů tak, aby si pěší mohli trasu projít v klidu a měli čas i na zastavení. Trasa povede z Hostýna přes Portáš na Klapinově, zříceninu hradu Lukov, Zoo a Zámek Zlín-Lešná, poutní místo Zlín-Štípa, industriální centrum Zlín, Archeoskanzen, Živá voda a Stezka Praturů v Modré do poutní Velehradu.

Cestu z Hostýna na Velehrad můžete absolvovat celou nebo se můžete přidat v jakékoliv její části.