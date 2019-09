Přivítejte jaro v hradišťském skanzenu Rochus

Uherské Hradiště – Astronomické jaro, jarní rovnodennost, připadne letos stejně jako loni na 20. března. Počátek jara nastal ve 22 hodin a 58 minut. Den nato, tedy 21. března od 14 do 17 hodin, přivítají jaro ve Skanzenu Rochus Uherské Hradiště akcí s názvem Den otevřených dveří a větrání peřin. Návštěvníky ale nečeká klasická prohlídka skanzenu s průvodcem nebo průvodkyní, ani akceUherské Hradiště – Astronomické jaro, jarní rovnodennost, připadne letos stejně jako loni na 20. března. Počátek jara nastal ve 22 hodin a 58 minut. Den nato, tedy 21. března od 14 do 17 hodin, přivítají jaro ve Skanzenu Rochus Uherské Hradiště akcí s názvem Den otevřených dveří a větrání peřin. Návštěvníky ale nečeká klasická prohlídka skanzenu s průvodcem nebo průvodkyní, ani akcezaměřená na výroční obyčeje. Naskytne se jim ale možnost setkat se se zaměstnanci obecně prospěšné společnosti Park Rochus a dozvědět se od nich něco o připravovaných akcích nebo o provozu muzea. „Když budou návštěvníci procházet usedlostmi, setkají se s etnografkou, která bude připravovat textilie pro novou sezónu, programová pracovnice zase poodhalí pozadí přípravy jednotlivých akcí a představí chystané programy v roce 2019.“ zve na akci ředitel Jan Blahůšek, který na akci návštěvníkům přiblíží připravované projekty dalšího rozvoje areálu Parku Rochus i muzea. „Návštěvníci se s námi mohou zapojit také do přípravy expozic. Máme totiž v plánu provětrat peřiny, sázet keře, přesazovat muškáty a mnoho dalších zajímavých nezbytností, které je potřeba udělat před začátkem nové sezóny,“ láká na Rochus programová pracovnice Ivana Šišperová. Všichni pomocníci, kteří přiloží ruku k dílu, budou pozváni na šálek čaje nebo dobré kávy z huštěnovické pražírny Coffeespot. Vstup na akci je zdarma. Do Parku Rochus se můžete vypravit za krásnými výhledy na metropoli Slovácka i na Chřiby. V parku můžete pozorovat, jak se na svět klube svěží zelená tráva, jak raší některé stromy a keře. Vyšlápnout si můžete po naučném okruhu, ke kapli sv. Rocha, po pěšinách mezi mařatickými vinohrady nebo k nedaleké rozhledně Rovnina.