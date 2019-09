Populární Kabelkový veletrh se blíží

Uherské Hradiště - Kabelky, batůžky a nejrůznější tašky, těm odolá jen málo která žena. Milovnice těchto módních doplňků si už počtvrté mohou přijít na své na oblíbeném Kabelkovém veletrhu, který se tradičně uskuteční ve foyer Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Prodejní odpoledne se bude konat v pondělí 29. dubna. Akce vypukne v 15 hodin a zájemcům o nový doplněk budou do 18 hodin s výběrem pomáhat i herečky tamního divadla. Benefiční veletrh je ideální příležitostí, jak před létem obohatit šatník o pár nových kousků za symbolickou částku. Navíc s pocitem, že tak přispějete na dobrou věc. Každý rok se prostřednictvím této dobročinné akce podaří vybrat několik desítek tisíc korun, které putují do sociálně terapeutické dílny. Letos peníze konkrétně přispějí na pořízení speciálních pomůcek pro klienty této dílny. A pokud už další kabelku do vaší sbírky nepotřebujete, ale naopak vám doma nějaká přebývá, můžete ji na veletrh věnovat. Organizátoři akce pro letošní rok rozšířili sběrná místa. Darovat je tak možné nejen v Uherském Hradiště, ale i v přilehlém okolí. Sběr doplňků na veletrh se bude konat do 15. dubna.

Seznam sběrných míst:

NADĚJE UHERSKÉ HRADIŠTĚ/ Průmyslová 712, UH – bývalá celnice

SLOVÁCKÝ DENÍK/ Havlíčkova 160, Uherské Hradiště

AKROPOLIS, RODINNÉ CENTRUM/ Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště

KOHEL, S.R.O. – DÁMSKÁ A PÁNSKÁ MÓDA / Františkánská 172, Uherské Hradiště

CENTRUM PRO MATKY S DĚTMI BERUŠKA / Panská 24, Kunovice

INFOCENTRUM / náměstí Velké Moravy 2190, Staré Město

SPORT PARK RYBNÍČEK/Salašská 2185, Staré Město

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ŠRUMEC/ Kaunicova 77, Uherský Brod

AKADEMIE JANA AMOSE KOMENSKÉHO/ tř. Dukelských hrdinů 1, Hodonín

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM / Národní třída 36, Hodonín